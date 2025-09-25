عمليات إجلاء في الفلبين مع اقتراب عاصفة "بوالوي"

وأصدرت السلطات الفلبينية تحذيرات من العاصفة في نحو (30) إقليمًا، بما في ذلك منطقة العاصمة مترو مانيلا، إضافة إلى بعض المناطق التي تضررت مؤخرًا من إعصار "راجاسا"، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن (10) أشخاص ونزوح نحو (25) ألفًا.