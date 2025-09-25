عمليات إجلاء في الفلبين مع اقتراب عاصفة "بوالوي"

أصدرت السلطات الفلبينية اليوم، أوامر إجلاء احترازية للسكان في المناطق المعرضة لخطر عاصفة "بوالوي"، التي من الممكن أن تتسبب في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية، وطينية، مع اقترابها من الساحل الشرقي للفلبين.
وأفادت هيئة الأرصاد الفلبينية أن العاصفة تحمل رياحًا بسرعة (110) كيلومترات في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى (135) كيلومترًا في الساعة، وتتحرك نحو منطقة بيكول بشرق البلاد.
ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى بيكول غدًا الجمعة، وتغادر الفلبين مساء السبت، فيما عُلّق العمل في المدارس والمكاتب الحكومية في عدة أقاليم، وأوقف التنقل بحرًا.
وأصدرت السلطات الفلبينية تحذيرات من العاصفة في نحو (30) إقليمًا، بما في ذلك منطقة العاصمة مترو مانيلا، إضافة إلى بعض المناطق التي تضررت مؤخرًا من إعصار "راجاسا"، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن (10) أشخاص ونزوح نحو (25) ألفًا.
وحذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل من أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى تدفق الرواسب البركانية على بركان مايون، إضافة إلى الجريان الطيني في الأنهار ومناطق الصرف.