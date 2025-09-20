جريمة مروعة تهز العراق.. 3 أشقاء يقتلون ابن عمهم طعنًا حتى الموت

وأوضح المصدر أن المتهمين حاصروا الضحية داخل أحد أحياء ناحية الرشيد، وأشهروا الأسلحة البيضاء في وجهه قبل أن ينهالوا عليه بالطعنات، ما أسفر عن إصابته بجروح قاتلة في مناطق متفرقة من جسده، أدت إلى وفاته في موقع الحادث على الفور.