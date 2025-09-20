جريمة مروعة تهز العراق.. 3 أشقاء يقتلون ابن عمهم طعنًا حتى الموت

شهدت العاصمة العراقية بغداد حادثة مأساوية هزت الرأي العام، بعدما أقدم ثلاثة أشقاء على قتل ابن عمهم في جريمة وقعت جنوبي المدينة إثر خلافات عائلية لم تتضح أسبابها بعد، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.
وأوضح المصدر أن المتهمين حاصروا الضحية داخل أحد أحياء ناحية الرشيد، وأشهروا الأسلحة البيضاء في وجهه قبل أن ينهالوا عليه بالطعنات، ما أسفر عن إصابته بجروح قاتلة في مناطق متفرقة من جسده، أدت إلى وفاته في موقع الحادث على الفور.
وأشار المصدر، وفق "سكاي نيوز"، إلى أن الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، بينما سارعت القوات الأمنية إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الجريمة، وبدأت عمليات ملاحقة لتعقب المتورطين وتقديمهم للعدالة.
ولم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن الأسباب المباشرة وراء الخلاف الذي انتهى بهذه الجريمة المروعة التي أثارت حالة من الغضب والحزن في الأوساط العراقية.