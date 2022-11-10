اعتُبرت لقطة الموسم.. عائلة عراقية ترفض بيع كرة "فالفيردي" التي اخترقت شرفة منزلهم

ونقلت الصحيفة عن حيدر وحمزة، رفضهما بيع الكرة، بعد أن عرَض عليهما العديد من المشجعين شراءها؛ قائلين: "لن نبيعها مقابل ألف يورو أو ألفين أو حتى 3 آلاف يورو، نحن لا نهتم بالمال، إنها هدية لا تُقدر بثمن.. نشكر فالفيردي وستكون ذكرى رائعة لعائلتنا".