"آبل" تُحَذر من حيلة الأرز لتجفيف الهاتف من الماء: مصيره التلف وهذه هي الحلول

وشرح الخبراء الطريقة: "سوف يسحب الأرز الرطوبة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هاتفك سيعمل بشكل صحيح بعد ذلك. ربما تكون المياه قد دمجت بالفعل مع دوائر الهاتف أو تركت آثارًا على المعادن التي تؤدي إلى تآكل الإلكترونيات. كما قد يعلق الأرز في مقبس سماعة الرأس. وقد يكون نقْع الهاتف في الكحول النقي خيارًا أفضل؛ حيث يقوم الكحول بتحييد الماء وإزالة أي رواسب معدنية. لكن الكحول النقي سريع الاشتعال ويجب معالجته بأقصى قدر من العناية".