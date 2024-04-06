فيديو غريب.. شاهد ما فعلته هذه الحيوانات قبل ثوان من زلزال نيويورك
كشفت مقاطع فيديو عن تصرفات غريبة لكلاب قبيل ثوان من وقوع الزلزال الذي ضرب منطقة شمال شرق الولايات المتحدة، بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وتأثرت به مدينة نيويورك أمس الجمعة.
وفي لقطة من الفيديو الذي بثّته وسائل إعلام أمريكية، ينتصب كلب فجأة في نافذة المنزل، قبل ثوان من اهتزاز الغرفة بعنف، فيما أظهرت لقطة أخرى كلبين نائمين وفجأة ينتفضان قبيل ثوان من إحساس شخص بالغرفة بالاهتزازات الناجمة عن الزلزال.
وقالت السلطات الأمريكية: إن زلزالًا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر هزّ منطقة بمدينة نيويورك ذات الكثافة السكانية العالية صباح الجمعة؛ حيث اهتزت المباني في جميع أنحاء مانهاتن، وهو ما جعل البعض يتساءل: هل تشعر الحيوانات بالزلازل قبل الإنسان؟
نوعان من الموجات الزلزالية
وحسب موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS": هناك نوعان من الموجات الزلزالية؛ الموجة الأولية "P" الأصغر، هي أسرع الموجات؛ حيث تتراوح سرعتها بين "5.5" و"13.8" كيلومترًا في الثانية، وتنتقل خلال الموادّ الصلبة والسائلة وتؤدي إلى ذبذبة الوسط الذي تخترقه.
أما الموجة الثانوية "S" الأكبر، فهي أقل سرعة من الموجات الأولية، وتتراوح سرعتها بين "3.2" و"7.4" كيلومترات في الثانية، وتنتقل فقط خلال المواد الصلبة.
الحيوانات تشعر بالزلازل قبل الإنسان
وحسب موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS": يمكننا تفسير سبب السلوك الحيواني غير المعتاد قبل ثوانٍ من شعور الإنسان بالزلزال؛ حيث إن عددًا قليلًا جدًّا من البشر يشعرون بالموجة الأولية "P"، التي تنتقل بشكل أسرع من مصدر الزلزال وتصل قبل الموجة "S" الأكبر، لكن العديد من الحيوانات ذات الحواسّ الأكثر حدّة تكون قادرة على الشعور بالموجة "P" قبل ثوانٍ من وصول الموجة "S"، وبالتالي تشعر الحيوانات بالزلزال بشكل أسرع من الإنسان غالبًا.
وفي سياق ذي صلة قالت حاكمة نيويورك "كاثي هوكول": "إن السكان في جميع أنحاء نيويورك -خاصة غرب مانهاتن- شعروا بالزلزال، الذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر".
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان بالقرب من منطقة لبنان بولاية نيوجيرسي.
وأكدت إدارة الإطفاء في نيويورك عدم ورود تقارير عن وقوع أضرار.