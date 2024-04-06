فيديو غريب.. شاهد ما فعلته هذه الحيوانات قبل ثوان من زلزال نيويورك

وحسب موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS": يمكننا تفسير سبب السلوك الحيواني غير المعتاد قبل ثوانٍ من شعور الإنسان بالزلزال؛ حيث إن عددًا قليلًا جدًّا من البشر يشعرون بالموجة الأولية "P"، التي تنتقل بشكل أسرع من مصدر الزلزال وتصل قبل الموجة "S" الأكبر، لكن العديد من الحيوانات ذات الحواسّ الأكثر حدّة تكون قادرة على الشعور بالموجة "P" قبل ثوانٍ من وصول الموجة "S"، وبالتالي تشعر الحيوانات بالزلزال بشكل أسرع من الإنسان غالبًا.