مهمة جديدة لإيلون ماسك في حال فوز ترامب بالرئاسة.. تعرف عليها

ويعرف عن ماسك دخوله في سجالات مع الهيئات الناظمة، كما كان الحال عندما طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التدقيق في منشوراته على منصة تويتر بعد منشورات له عام 2018 اعتبرتها الهيئة "زائفة ومضللة".