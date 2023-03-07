كانت متجهة لدبي.. فيديو لحظة العثور على الذهب على متن الطائرة

وأوضح أحد المسؤولين في الجمارك أن السبائك المصادرة تزن 4000 غرام، لافتًا إلى أن قيمتها الإجمالية تصل إلى 195.72.400 روبية، أي ما يعادل 240 ألف دولار أميركي تقريبًا.