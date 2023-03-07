كانت متجهة لدبي.. فيديو لحظة العثور على الذهب على متن الطائرة

عثر موظفو الجمارك في، مطار أنديرا غاديد الدولي، بالعاصمة الهندية على سبائك ذهبية مخبأة بطريقة ذكية تحت حوض غسيل مرحاض طائرة كانت متجهة إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وحسب موقع "الحرة"، أظهر مقطع فيديو ضباط الجمارك، وهم يفتشون تجويف حوض غسيل في مرحاض الطائرة قبل أن يتمكنوا من العثور على حقيبة بداخلها 4 سبائك ذهبية، دون أن يجري الكشف عن اسم شركة الطيران التي تتبعها لها تلك الطائرة.
وأوضح أحد المسؤولين في الجمارك أن السبائك المصادرة تزن 4000 غرام، لافتًا إلى أن قيمتها الإجمالية تصل إلى 195.72.400 روبية، أي ما يعادل 240 ألف دولار أميركي تقريبًا.
ويسعى كثير من المسافرين القادمين من الهند إلى دبي لتهريب سبائك ومصوغات ذهبية للتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 10 بالمئة من قيمتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها كشف سبائك ذهبية قد جرى تخبئتها في مرحاض طائرة، ففي العام 2013 تمكن موظفو الجمارك من العثور سبائك ذهبية تقدر بنحو 1.4 مليون دولار في مرحاض طائرة تجارية هندية بعد هبوطها في مطار كولكاتا في شرق البلاد .
وكان عمال النظافة قد عثروا خلال تنظيف مرحاض طائرة تابعة لشركة "جيت آيروايز "على حقيبتين صغيرتين يوجد بداخلهما 24 سبيكة ذهبية تزن كل واحدة منها كيلوغرامًا.
وعادة ما تقوم تلك الطائرة برحلة دولية بين مومباي و دبي، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتجه فيها إلى كولكاتا.
وتعد الهند من أكبر مستهلكي الذهب في العالم حيث يشتري الهنود المجوهرات بشكل تقليدي ويدخرونه كملاذ آمن.