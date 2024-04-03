شاهد الأقوى منذ 25 عامًا.. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان إلى 7 وإصابة 736 آخرين

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان، اليوم، بقوة 7.2 درجات، إلى 7 أشخاص؛ فيما وصل عدد المصابين إلى 736، حسب جهاز الإطفاء الوطني في تايوان.
وتعرضت تايوان، اليوم، لأقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ أكثر من 25 عامًا على الأقل؛ مما أسفر عن انهيار عدد كبير من المباني، وإصدار تحذيرات في اليابان والفلبين وتايوان من خطر حدوث تسونامي.
وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية: إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ عام 1999، عندما قَتَل آخرُ -قوته 7.6 درجات- نحو 2400 شخص، ودمّر كليًّا وجزئيًّا 50 ألف مبنى.
وحدد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، مركز الزلزال على مسافة 18 كيلومترًا جنوب مدينة هوالين، وعلى عمق 34.8 كيلومترًا.