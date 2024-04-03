شاهد الأقوى منذ 25 عامًا.. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان إلى 7 وإصابة 736 آخرين

وتعرضت تايوان، اليوم، لأقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ أكثر من 25 عامًا على الأقل؛ مما أسفر عن انهيار عدد كبير من المباني، وإصدار تحذيرات في اليابان والفلبين وتايوان من خطر حدوث تسونامي.