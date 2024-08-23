بالصور: حبس أنفاس السياح وجذبهم لرؤيته.. بركان أيسلندا يفيض بنهر من الحمم

مرة أخرى ثار بركان شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب أيسلندا ناثراً حممه اللاهبة، وأدخنته وأبخرته السامة، إذ تدفقت اللافا البركانية في مسارات في مشاهد حبست الأنفاس.
وبحسب التقارير الواردة من البلد الأوروبي، فقد تدفقت الحمم من شق جديد في شبه جزيرة ريكيانيس، الذي نتج عن نشاط زلزالي في المنطقة، ما أدى إلى بروز شق بطول 4 كيلومترات في فوهة سوندنهوكور في غضون ساعة واحدة.
وأظهرت الصور الملتقطة للبركان نهراً من الحمم البرتقالية متعدد الروافد ينبثق من شبه الجزيرة، فيما كانت تتصاعد الأبخرة بكثافة إلى سماء البلد الأوروبي الغني بالبراكين.
ولم تتأثر حركة الطيران والرحلات الجوية بالثوران البركاني الجديد حتى الوقت الراهن، إذ لازالت تعمل بشكل طبيعي، فيما أغلق منتجع "بلو لاجون" أحد أهم معالم الجذب السياحي في أيسلندا، أبوابه أمام السياح والزائرين متأثراً بالثوران.
وأجبر البركان السكان على إخلاء منازلهم مراراً وتكراراً عبر الشهور الأخيرة، بعد أن ثار للمرة السادسة منذ ديسمبر الماضي، متسبباً في إلحاق الضرر بالبنية التحتية والممتلكات.
وجذب البركان مئات السائحين والزوار الذين قصدوا المنطقة للاستمتاع بتلك المناظر المهيبة، والاستمتاع بتجربة مختلفة على الرغم من المخاطر المحدقة.
ويوجد في أيسلندا نحو 30 بركاناً نشطاً ما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي المغامرات والإثارة، والمناظر الطبيعية، والمشاهد التي تحبس الأنفاس، أو ما يطلق عليها السياحة البركانية.