بالصور: حبس أنفاس السياح وجذبهم لرؤيته.. بركان أيسلندا يفيض بنهر من الحمم

وبحسب التقارير الواردة من البلد الأوروبي، فقد تدفقت الحمم من شق جديد في شبه جزيرة ريكيانيس، الذي نتج عن نشاط زلزالي في المنطقة، ما أدى إلى بروز شق بطول 4 كيلومترات في فوهة سوندنهوكور في غضون ساعة واحدة.