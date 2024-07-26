ببساطة شديدة.. علماء: هذه علاقة تغير المناخ بـ"قوة الأعاصير وزيادة الفيضانات"

قال علماء في بحث نُشر الجمعة، إن تغير المناخ يُحدث تغييرات في أنماط هطول الأمطار حول العالم، وهو ما قد ينجم عنه أيضاً اشتداد قوة الأعاصير والعواصف المدارية الأخرى، حسب تقرير لوكالة "رويترز".