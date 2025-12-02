شاهد.. "عين الصحراء" في موريتانيا تُبهر العالم بصور فضائية جديدة

في تكوين جيولوجي مذهل يمكن رؤيته من الفضاء، التقطت "مهمة كوبرنيكوس سنتينل-2" مؤخرًا صورًا رائعة لما يُعرف بـ"هيكل ريشات" الواقع في هضبة أدرار وسط الصحراء الكبرى في موريتانيا، وهو تكوين صخري فريد يُشبه عينًا عملاقة تُعرف أيضًا باسم "عين الصحراء" أو "عين إفريقيا".
وكان يُعتقد سابقًا أن الهيكل نتج عن اصطدام نيزك، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أنه تكوَّن بفعل ارتفاع قبة ضخمة من الصخور المنصهرة إلى سطح الأرض، قبل أن تنحسر وتتآكل بفعل الرياح والمياه والرمال.
ويتكوّن "هيكل ريشات"، الذي يبلغ قطره نحو 50 كيلومترًا، من حلقات صخرية متحدة المركز، ويُقدّر عمره بما لا يقل عن 100 مليون عام، وفقًا لاتفاق الجيولوجيين.
ويُعدّ هذا المعلم الطبيعي البارز أكثر وضوحًا من الفضاء منه من الأرض، وقد شكّل نقطة استدلال معروفة لرواد الفضاء منذ بدايات الرحلات الفضائية.
ويُبرز التكوين الطبقي الفريد طبقات متباينة من الصخور الرسوبية، حيث تُشكّل الأحجار الرملية من الكوارتزيت – والتي تقاوم التعرية – حلقات خارجية بلون أحمر وردي، بينما تُظهر الصخور الأقل مقاومة مناطق داكنة في شكل وديان داخلية.
أما الحلقات المركزية للعين، فيرتفع بعضها إلى نحو 80 مترًا، وتضم صخورًا أقدم عمرًا من تلك الموجودة في الحلقات الخارجية، ما يجعل هذا التكوين أحد أعقد وأبرز الظواهر الجيولوجية في القارة الإفريقية.