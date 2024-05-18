بالفيديو.. إصابة نواب في مضاربة بالأيدي داخل البرلمان العراقي

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان شهدت حصول النائب سالم العيساوي على 158 صوتًا، فيما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتًا، أما النائب عامر عبدالجبار فقد حصل على 3 أصوات، وكان عدد الأوراق الباطلة 13.