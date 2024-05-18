بالفيديو.. إصابة نواب في مضاربة بالأيدي داخل البرلمان العراقي
نشبت مضاربة بالأيدي داخل قاعة مجلس النواب العراقي أمس السبت خلال الاستعداد لعقد جلسة الجولة الجديدة لاستكمال انتخاب رئيس البرلمان، فيما أظهرت مقاطع فيديو تعالي الصراخ داخل المجلس، واشتباكًا بالأيدي.
وبحسب موقع "الحرة"، حدثت المضاربة بين نواب تحالف تقدم الذين يرفضون عقد جلسة التصويت الجديدة، ويصرون على تأجيلها، ونواب عن تحالف السيادة المنافس.
وأظهرت صور من الجلسة إصابة النائب هيبت الحلبوسي من "تقدم" برأسه خلال المضاربة؛ ما استدعى تدخُّل قوات الأمن الخاصة بحماية البرلمان لفض الشجار، فيما أصيب بعض النواب، بحسب مراسل "الحرة".
وإثر ذلك أعلن مجلس النواب العراقي رفع جلسته إلى إشعار آخر من دون استكمال عملية انتخاب رئيس جديد له.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان شهدت حصول النائب سالم العيساوي على 158 صوتًا، فيما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتًا، أما النائب عامر عبدالجبار فقد حصل على 3 أصوات، وكان عدد الأوراق الباطلة 13.
وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف نوفمبر الماضي رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السُّني البارز، للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
ويضم البرلمان العراقي 329 نائبًا، وتملك أحزاب وتيارات شيعية، معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه.
وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق، متعدد الطوائف والاثنيات، بين مكونات مختلفة؛ إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدًا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.
وغالبًا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتًا طويلاً ومفاوضات شاقة، قد تدوم أشهُرًا.