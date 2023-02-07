التنبؤ بموعد وقوع الزلازل.. مخاطر كبيرة وتساؤلات بلا إجابة وهنا سيناريوهات العلماء

وضرب راندل مثالا بالقول: "في الثمانينيات، قال علماء الزلازل إن صدع سان أندرياس بالقرب من باركفيلد في كاليفورنيا، سيتسبب بزلزال سيحدث عام 1993، لكنه لم يحدث حتى عام 2004، حيث ضرب وسط كاليفورنيا دون سابق إنذار".