نيوزيلندا تحتفل بدخولها العام الجديد 2023

وتستعد دول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2023، والتي يتخللها استعراضات وألعاب نارية، يحضرها عدد كبير من الأشخاص؛ خصوصًا بعد تخفيف الإجراءات التي كانت مرتبطة بكوفيد-19 في العديد من البلدان.