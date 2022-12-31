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نيوزيلندا تحتفل بدخولها العام الجديد 2023

مدنها شهدت إطلاق ألعاب نارية ومهرجانات موسيقية
نيوزيلندا تحتفل بدخولها العام الجديد 2023
سبق
سبق

استقبلت نيوزيلندا العام الميلادي الجديد 2023، بإطلاق الألعاب النارية في عدد من مدنها، وأصبحت بذلك من أوائل مستقبلي العام الجديد.

وتشهد عدد من المدن في نيوزيلندا مجموعةً من المهرجانات الموسيقية الكبيرة وعروض الألعاب النارية احتفالًا بالعام الجديد.

وتُعد نيوزيلندا من ضمن أوائل دول العالم التي تستقبل العام الجديد، وتختلف بداية الاحتفال من دولة لأخرى؛ بحسب موقع كل دولة؛ وفقًا لخطوط الطول والعرض وخط غرينتش.

وتستعد دول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2023، والتي يتخللها استعراضات وألعاب نارية، يحضرها عدد كبير من الأشخاص؛ خصوصًا بعد تخفيف الإجراءات التي كانت مرتبطة بكوفيد-19 في العديد من البلدان.

نيوزيلندا
العام الجديد 2023

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