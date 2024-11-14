تتعلق بالتخابر.. "الروسي" المتهم بحرق القرآن يواجه تهمة "الخيانة العظمى"

وكان قد تم اعتقال جورافيل في مايو 2023 بسبب حرقه القرآن أمام مسجد، واعترف المتهم، البالغ من العمر 19 عامًا، بجرمه، واعترف بأنه فعل ذلك مقابل مبلغ من المال بناء على تعليمات من أجهزة الأمن الأوكرانية. وقد نُقلت القضية الجنائية إلى المحققين في الشيشان، ونقل المتهم إلى هناك.