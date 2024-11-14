تتعلق بالتخابر.. "الروسي" المتهم بحرق القرآن يواجه تهمة "الخيانة العظمى"

يواجه الشاب الروسي نيكيتا جورافيل المُدان بحرق القرآن، تهمة جديدة تتعلق بتسليمه لقطات فيديو لقطار به معدات عسكرية لأجهزة الأمن الأوكرانية.
جاء ذلك وفقًا لما ذكرته المحكمة في فولغوغراد، التي أكدت وصول المتهم؛ حيث تُعقد الجلسة الأولى في قضية "الخيانة العظمى" في فولغوغراد تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، وستكون المحاكمة مغلقة؛ بحسب "روسيا اليوم".
ويواجه المتهم نيكيتا جورافيل اتهامات بالخيانة العظمى في قضية جنائية جديدة، بينما يتهمه المحققون بتسليم لقطات لنقل معدات عسكرية في مارس 2023 إلى أجهزة الأمن الأوكرانية.
وكان قد تم اعتقال جورافيل في مايو 2023 بسبب حرقه القرآن أمام مسجد، واعترف المتهم، البالغ من العمر 19 عامًا، بجرمه، واعترف بأنه فعل ذلك مقابل مبلغ من المال بناء على تعليمات من أجهزة الأمن الأوكرانية. وقد نُقلت القضية الجنائية إلى المحققين في الشيشان، ونقل المتهم إلى هناك.
ووجدت محكمة غروزني أن جورافيل مذنب بتهمة الشغب وإهانة مشاعر المؤمنين وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف.