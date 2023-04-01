الولايات المتحدة.. إعصار يتسبّب بمقتل عدة أشخاص والسلطات تعلن الطوارئ

وصرح رئيس إطفاء بلفيدير شون شادل، بأن شخصًا واحدًا لقي حتفه، وأصيب 28 آخرون بجروح، بينهم خمسة تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بجروح خطيرة.