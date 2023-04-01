الولايات المتحدة.. إعصار يتسبّب بمقتل عدة أشخاص والسلطات تعلن الطوارئ

أعلنت السلطات الأمريكية مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل في إعصار قوي ضرب ولاية أركنسو، جنوب الولايات المتحدة، وثلاثة آخرين في الشمال؛ بسبب عواصف شديدة في "إيلينوي" و"إنديانا".
كما أعلنت حاكمة ولاية "أركنسو" سارة هاكابي، حالة الطوارئ، ونشر 100 من أفراد الحرس الوطني، بعد مصرع شخصين في بلدة وين الصغيرة.
وقال رئيس بلدية ليتل فرانك سكوت روك: إن نحو 30 شخصًا نقلوا إلى مستشفيات في المدينة.
وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، تحذيرات من الأعاصير في بعض مناطق وولايات مجاورة مثل: تينيسي، وإلينوي، وكنتاكي، وأيوا.
وصرح رئيس إطفاء بلفيدير شون شادل، بأن شخصًا واحدًا لقي حتفه، وأصيب 28 آخرون بجروح، بينهم خمسة تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بجروح خطيرة.