بحجم أطول ناطحة سحاب.. تهديد محتمل يحمله كويكب RM4 للأرض!

وسيكون الكويكب في أقرب مسافة له في الأول من نوفمبر، على مسافة 1.43 مليون ميل (2.3 مليون كيلومتر) من الأرض، أي نحو ستة أضعاف متوسط المسافة بين الأرض والقمر، وبالمعايير الكونية، هذا هامش ضئيل للغاية.