للمرة الأولى في تاريخها.. كيف استعدت البحرين لتنظيم القمة العربية الـ33؟

تأتي القمة العربية الـ33 في ظل توقيت تاريخي فارق، وظروف غير عادية وخطيرة تحيق بالأمة العربية، وذلك في ظل عدوان إسرائيلي سافر على غزة منذ أكتوبر الماضي، والممتد على مدار نحو 8 شهور، وكذلك في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة عدداً من التحديات والتهديدات، ما يجعل طاولة القمة مزدحمة بالكثير من الملفات الشائكة والمهمة.