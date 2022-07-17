واقعة طريفة لمواطن مصري يخرج الأفيون بدل التذكرة أمام مدير الأمن

ويظهر الفيديو مسؤولاً أمنيًا خلال جولة تفقدسة روتينية بمحطة للقطارات، وهو يطلب من أحد الركاب إظهار التذكرة، قبل أن يتفاجأ بقطعة من مخدر الأفيون داخل محفظته الشخصية، مما جعله يأمر باعتقاله والتحقيق معه.