باراغواي.. مقتل ضابط و11 نزيلاً أثناء نقل مجرم خطير من السجن

من جانبها، قالت وزارة الصحة في باراغواي إن 54 شخصاً عُولجوا في مستشفيات مختلفة من إصابات أُصيبوا بها أثناء العملية، بينما تلقى 40 آخرون الرعاية الطبية في مراكز متنقلة خارج سجن تاكومبو".