في مباراة ليفربول وأرسنال.. شاهد اللقطة التي تسببت بإيقاف الحكم المساعد
قالت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا يوم الاثنين إن الحكم المساعد، الذي بدا أنه يحاول الاعتداء بمرفقه على آندي روبرتسون لاعب ليفربول، لن يتولى إدارة أي مباراة حتى استكمال التحقيق في الأمر، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وظهرت لقطة لروبرتسون مدافع ليفربول وهو يتجه نحو قسطنطين هاتزيداكيس للاعتراض بين شوطي المباراة التي أقيمت يوم الأحد، وبدا في لقطات الفيديو أن الحكم دفع اللاعب بمرفقه واستكمل طريقه.
وقالت اللجنة في بيان "لن تعين لجنة الحكام قسطنطين هاتزيداكيس في أي مباراة في مسابقاتها أثناء تحقيق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الحادث الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع ليفربول آندرو روبرتسون في أنفيلد".
وتلقى روبرتسون بطاقة صفراء بسبب الاعتراض من الحكم بول تيرني أثناء خروج اللاعبين والتوجه للنفق المؤدي لغرفة خلع الملابس.
وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد التعادل 2-2 مع أرسنال المتصدر إنه لم يشاهد الواقعة رغم أنه سمع أن "شيئاً ما قد حدث".
وأضاف المدرب الألماني "سمعت أن الصور تتحدث عن نفسها، لكن لا أعرف أكثر من ذلك".
وقال ديرموت جالاجر الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز إن لجنة الحكام ستستمع إلى كل الأطراف لمعرفة ما حدث.
وأبلغ جالاجر شبكة (سكاي سبورتس) "أعتقد بما لا يدع مجالاً للشك حديث لجنة الحكام و(رئيس اللجنة) هاورد ويب إلى هاتزيداكيس لمعرفة رأيه وأفكاره ومشاعره".
وأضاف "لقد قال الاتحاد الإنجليزي إنه سيتحدث إليه (الحكم المساعد) وآندي روبرتسون.. هذا ضروري ضمن إجراءات التحقيق".