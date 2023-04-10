في مباراة ليفربول وأرسنال.. شاهد اللقطة التي تسببت بإيقاف الحكم المساعد

قالت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا يوم الاثنين إن الحكم المساعد، الذي بدا أنه يحاول الاعتداء بمرفقه على آندي روبرتسون لاعب ليفربول، لن يتولى إدارة أي مباراة حتى استكمال التحقيق في الأمر، حسب وكالة أنباء "رويترز".