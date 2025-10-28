قد يكون أقوى إعصار يضرب جامايكا في التاريخ الحديث.. خبيرة طقس: ما يفعله إعصار ميليسا "وصفة لكارثة"

تستعد جامايكا لما قد يكون أقوى إعصار يضرب الجزيرة في التاريخ الحديث، مع اقتراب إعصار ميليسا، المصنف من الفئة الخامسة، من شواطئها. ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة صباح الثلاثاء، مسببًا فيضانات عارمة وانهيارات أرضية كارثية ورياحًا عاتية، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.
ووفقاً لتقرير بعنوان " وصفة لكارثة"، على موقع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية " NPR"، مع رياح مستمرة تتجاوز سرعتها 250 كيلومترًا في الساعة، فإن بطء ميليسا في عبور منطقة البحر الكاريبي يُفاقم الخطر، ويطيل أمد التعرض لشدته.
خاطب رئيس الوزراء أندرو هولنس الأمة يوم الاثنين، مشددًا على أهمية الاستعدادات، مثل إجلاء السكان وتخطيط التعافي. وحذر في مؤتمر صحفي: "لا توجد بنية تحتية في المنطقة قادرة على الصمود أمام إعصار من الفئة الخامسة".
تقع جزيرة جامايكا مباشرة في مسار ميليسا، ومن المحتمل أن يبتلعها جدار العين - وهو أشدّ حزام من السحب والرياح في الإعصار. وصرحت ديانا هينس، أستاذة المناخ والأرصاد الجوية وعلوم الغلاف الجوي في جامعة إلينوي أوربانا-شامبين: "لسوء حظهم، يبدو أنهم سيتعرضون لأشدّ مراحل الإعصار".
وتُفاقم حركة ميليسا البطيئة المخاطر، كما أوضحت هينس: "عندما يكون هناك إعصار بطيء الحركة للغاية، فهذا يعني بالضرورة أن موقعًا واحدًا سيتعرض لجميع تأثيرات قوة الإعصار هذه لفترة أطول". ويتوقع المركز الوطني للأعاصير هطول أمطار تصل إلى 76 سم على جامايكا - وهي كمية كافية لجرف المركبات الكبيرة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. تزيد التضاريس الوعرة للجزيرة من خطر الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية، مُحاكيةً فيضان إعصار هارفي عام ٢٠١٧ في تكساس، والذي تجاوز منسوبه ٥٠ بوصة وأودى بحياة ٨٩ شخصًا على الأقل.
إلى جانب جامايكا، تراقب ميليسا شرق كوبا (ما يصل إلى ٢٠ بوصة من الأمطار)، وجنوب شرق جزر البهاما (١٠ بوصات)، وأجزاء من هايتي وجمهورية الدومينيكان، حيث تلوح في الأفق فيضانات وانهيارات أرضية. ولا تواجه الولايات المتحدة أي تأثير مباشر.
تُبرز شراسة موسم الأعاصير دور تغير المناخ: إذ تُسهم المحيطات الأكثر دفئًا في تكثيف العواصف بسرعة، وتُظهر الأبحاث أن العواصف بطيئة الحركة أصبحت أكثر شيوعًا، مما يزيد من احتمالية وقوع مثل هذه الكوارث.