قد يكون أقوى إعصار يضرب جامايكا في التاريخ الحديث.. خبيرة طقس: ما يفعله إعصار ميليسا "وصفة لكارثة"

وتُفاقم حركة ميليسا البطيئة المخاطر، كما أوضحت هينس: "عندما يكون هناك إعصار بطيء الحركة للغاية، فهذا يعني بالضرورة أن موقعًا واحدًا سيتعرض لجميع تأثيرات قوة الإعصار هذه لفترة أطول". ويتوقع المركز الوطني للأعاصير هطول أمطار تصل إلى 76 سم على جامايكا - وهي كمية كافية لجرف المركبات الكبيرة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. تزيد التضاريس الوعرة للجزيرة من خطر الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية، مُحاكيةً فيضان إعصار هارفي عام ٢٠١٧ في تكساس، والذي تجاوز منسوبه ٥٠ بوصة وأودى بحياة ٨٩ شخصًا على الأقل.