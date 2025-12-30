تصادم ناقلتي نفط قبالة إسطنبول.. وفرق الإنقاذ تتدخل

ووقع الحادث في منطقة حقل الرسو البحري قبالة سواحل كوتشوك تشكمجه، بين الناقلة "Kalbajar" التي يبلغ طولها 141 مترًا، والناقلة "Alatepe" البالغ طولها 115 مترًا.