محطات
تصادم ناقلتي نفط قبالة إسطنبول.. وفرق الإنقاذ تتدخل
أفادت وسائل إعلام تركية بوقوع تصادم بين ناقلتي نفط ترفعان علمي تركيا وأذربيجان، اليوم الثلاثاء، في بحر مرمرة قبالة سواحل مدينة إسطنبول.
ووقع الحادث في منطقة حقل الرسو البحري قبالة سواحل كوتشوك تشكمجه، بين الناقلة "Kalbajar" التي يبلغ طولها 141 مترًا، والناقلة "Alatepe" البالغ طولها 115 مترًا.
وفور تلقي البلاغ، تحركت فرق الإنقاذ التابعة للمديرية العامة لسلامة السواحل إلى الموقع، وشاركت قاطرة الإنقاذ "Kurtarma-9" في التعامل مع الحادث.
ولا تزال عمليات الإنقاذ وتأمين السفينتين مستمرة، في حين تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.