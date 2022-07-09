8000 كم في الثانية.. علماء الفلك يكتشفون أسرع نجم في الكون

اكتشف علماء فلك مؤخرًا، أسرع نجم في الكون، يدور حول الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة بسرعة 8000 كيلو في الثانية، رغم تأكيد الكثيرين أنه من الصعوبة جدًّا أن تتشكل النجوم بسهولة قرب الثقوب السوداء.