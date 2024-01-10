النمل أثناء معاركه يُنتج مضادات حيوية لعلاج الجروح القاتلة.. هل يمكن استخدامها للبشر؟

والأهم من ذلك أن أحد أنواع البكتيريا المسؤولة عادة عن العدوى - وهي الزائفة الزنجارية - هو أيضًا السبب في حالات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية لدى البشر في كثير من الأحيان؛ ومن ثمَّ يحاول العلماء تحديد جميع المضادات الحيوية المحددة التي ينتجها النمل؛ لاستخدامها المحتمل على البشر.