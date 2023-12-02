شاهد بركان "إتنا" يقذف حممه.. ورماده يغطّي جزيرة صقلية

أظهرت صورٌ وفيديوهات تداولتها وسائل الإعلام، ثورانَ بركان إتنا بجزيرة صقلية الإيطالية. وفي مظهر مثير، شوهدت الحمم وهي تنبعث من فوهة البركان المغطاة بالثلوج.
وحسب موقع "يورو نيوز": بدأ نشاط الانفجار البركاني المذهل لـ"إتنا" الذي يبلغ ارتفاعه حوالَي "3300" متر في 19 نوفمبر الماضي.
وتزامنت انبعاثات الدخان والأبخرة التي رافقت قذف الحمم البركانية مع حدوث انفجارات كل "60" إلى "880" دقيقة؛ وفقًا للمعهد المحلي لعلم البراكين؛ حيث تم تسجيل أكثر من "200" انفجار منذ بداية ثوران "إتنا".
ووصل ارتفاع الرماد المتصاعد منذ أيام إلى حوالي 4 آلاف و500 متر؛ بحسب المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.
وتدفّقت الحمم من بركان "إتنا" على بعد عدة كيلومترات؛ مما دعا السلطات إلى إصدار تحذير باللون الأحمر للطائرات التي تمرّ عبر المنطقة بسبب النشاط البركاني.
كما غطّى الدخانُ والرماد المنبعث العديدَ من الشوارع والسيارات في المناطق السكنية القريبة من "إتنا".
ويعدّ "إتنا" أحدَ أنشط البراكين في أوروبا. السلطات الإيطالية أشارت إلى عدم تسجيل إصابات ناجمة عن النشاط البركاني، كما لم تتضرّر البنية التحتية بسبب هذا الثوران.