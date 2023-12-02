شاهد بركان "إتنا" يقذف حممه.. ورماده يغطّي جزيرة صقلية

وتزامنت انبعاثات الدخان والأبخرة التي رافقت قذف الحمم البركانية مع حدوث انفجارات كل "60" إلى "880" دقيقة؛ وفقًا للمعهد المحلي لعلم البراكين؛ حيث تم تسجيل أكثر من "200" انفجار منذ بداية ثوران "إتنا".