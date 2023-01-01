شاهد.. العالم يطلق الألعاب النارية بكثير من الأمل في عام 2023

مع انحسار حدة وباء كورونا، خرج الناس في جميع الأنحاء للاحتشاد والاحتفال بقدوم العام الجديد 2023، وكلهم أمل في أن يكون أفضل من 2022.
ونشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، صورًا من أنحاء العالم للاحتفالات بقدوم عام 2023؛ حيث احتشد الآلاف في شارع الشانزليزيه في قلب العاصمة الفرنسية باريس للاحتفال بقدوم العام الجديد.
وكانت ساعة بيغ بن في لندن حاضرة في قلب احتفالات العاصمة البريطانية.
وشهدت مدينة ووهان الصينية احتفالات بهذا العام الجديد، رغم ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وفي مدينة سيدني الأسترالية تم إطلاق الألعاب النارية من جسر هاربور ودار الأوبرا والزوارق في مينائها الشهير، وكان الناس قد تجمعوا في وقت مبكر للحصول على مكان رئيسي لمشاهدة الألعاب النارية في منتصف الليل فوق دار أوبرا سيدني.
كما تَجمع الكثيرون لمشاهدة الألعاب النارية تحت الأشجار في حدائق سيدني النباتية.
احتفالات الشرق الأوسط
وفي الإمارات، أضاء برج خليفة في دبي بالمصابيح والألعاب النارية المتنوعة للاحتفال بقدوم العام الجديد 2023.
وفي العراق دخل العام 2023 وسط احتفالات كبيرة؛ حيث شهدت الساحات العامة في العاصمة بغداد حشودًا وإطلاق الألعاب النارية؛ بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وفي قطر تبادل أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقيات التهاني، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع قادة الدول الصديقة؛ مُعربًا عن تمنياته بموفور الصحة والسعادة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وفي الأردن، هنّأ العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأردنيين بحلول العام الجديد، وقال على تويتر: "أهنئ أبناء الوطن وبناته بحلول العام الجديد، وأسأل الله العلي القدير أن يجعله عام خير وعطاء في أردننا الحبيب. كل عام وأنتم بخير".
ونشر مُستخدمٌ لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لاحتفالات رأس السنة في "بوليفارد العبدلي" بالعاصمة الأردنية عمان.
كما أقيمت احتفالات كبيرة بالألعاب النارية في العاصمة المصرية؛ حيث شوهد إطلاق هذه الألعاب الاحتفالية على نهر النيل وسط القاهرة التي تحتفل سنويًّا بهذه المناسبة.
كما نُظّمت الحفلات الموسيقية في أغلب الفنادق الفخمة بالقاهرة، في وقت احتفلت فيه مدينة الإسكندرية الساحلية على البحر المتوسط أيضًا.
وفي فلسطين، رصدت وكالات الأنباء صورًا لمواطنين في مدينة غزة يحتفلون بالتقاط صور مع مجسمات للعام 2023 على الشواطئ.
وفي البحرين، أقيمت أضخم الاحتفالات برأس السنة الميلادية على مستوى المملكة الخليجية الصغيرة؛ حيث نُظّمت عروض الألعاب النارية في 4 مواقع بالجزيرة، علاوة على الفعاليات الترفيهية الأخرى كعروض الطائرات بدون طيار، والحفلات الموسيقية، إضافة إلى استضافة مسرح الدانة في الصخير حفل منسق الأغاني العالمي، مارتن جاركس؛ بحسب ما أعلنته هيئة البحرين للثقافة والآثار.