شاهد.. العالم يطلق الألعاب النارية بكثير من الأمل في عام 2023

وفي الأردن، هنّأ العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأردنيين بحلول العام الجديد، وقال على تويتر: "أهنئ أبناء الوطن وبناته بحلول العام الجديد، وأسأل الله العلي القدير أن يجعله عام خير وعطاء في أردننا الحبيب. كل عام وأنتم بخير".