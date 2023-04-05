فيديو مروع.. شاهد ما فعلته عروس هندية بنفسها في حفل زفافها
أصيبت عروس من ولاية ماهاراشترا الهندية بحروق شديدة في الوجه والصدر، بعد خطأ فادح في استخدام مسدس ألعاب نارية؛ وهو ما تسبب بانفجاره في وجهها.
وحسب موقع "إنديا تي في نيوز"، كان العريس وعروسه يلتقطان الصور التذكارية في حفل زفافهما، وقد حمل كلاهما مسدس ألعاب نارية استعدادًا لإطلاقه مع بدء التصوير؛ لكن ما إن أطلقت العروس النيران من مسدسها، حتى انفجر المسدس؛ مما أدى إلى تطاير الشرر في كل الاتجاهات، وقد أصيبت العروس بشكل مأساوي في وجهها، واشتعلت النيران في ثوبها للحظة.
في فيديو الحادث الذي تداولته مواقع التواصل، يمكن رؤية العروس مذعورة وهي تحاول إخماد النيران.
وحسب "إنديا تي في نيوز"، أثار الحادث موجة من الصدمة والرعب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث عبّر الكثيرون عن قلقهم وخوفهم على سلامة العروسين أثناء استخدام الألعاب النارية في حفلات الزفاف. وعلّق أحد المستخدمين قائلًا: "أتمنى أن تكون بخير. هذا شيء محزن".