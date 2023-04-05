فيديو مروع.. شاهد ما فعلته عروس هندية بنفسها في حفل زفافها

وحسب موقع "إنديا تي في نيوز"، كان العريس وعروسه يلتقطان الصور التذكارية في حفل زفافهما، وقد حمل كلاهما مسدس ألعاب نارية استعدادًا لإطلاقه مع بدء التصوير؛ لكن ما إن أطلقت العروس النيران من مسدسها، حتى انفجر المسدس؛ مما أدى إلى تطاير الشرر في كل الاتجاهات، وقد أصيبت العروس بشكل مأساوي في وجهها، واشتعلت النيران في ثوبها للحظة.