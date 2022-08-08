قبل المراوح والمكيفات.. شاهد 5 طرق تغلب بها الناس على حر الصيف

- نافورة المياه

كانت نوافير المياه مختلفة جدًا في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عما هي عليه الآن، لكنها ما زالت توفر طريقة سهلة للتبريد في الصيف، وقد تم بناء بعض النوافير في المدن الكبرى كأحواض كبيرة حتى يتمكن جميع الأشخاص من القيام بأكثر من مجرد الجلوس بجانبها في يوم صيفي حار، كما كان يمكنهم أن يغمروا رؤوسهم بها ليظلوا منتعشين.