تماشيًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة.. زيادة معاشات التقاعد سنويًا بالكويت

وعما إذا تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دراسات دورية لمراجعة معاشات المتقاعدين، أفادت المؤسسة بأن: "المادة (10) من قانون التأمينات الاجتماعية نصت على أن (يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. فإذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما في وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة)".