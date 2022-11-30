اكتشاف معدنيْن نادريْن داخل نيزك سقط في الصومال

اكتشف علماء معدنيْن نادريْن، داخل نيزك ضخم سقط في الصومال، ووصفوا المعدنيْن بـأنهما "لم يسبق لهما مثيلٌ على الأرض".
وجاء العثور على المعدنين الجديديْن داخل قطعة واحدة بحجم 70 جراماً أُرسلت إلى جامعة ألبرتا لفحصها مأخوذة من نيزك "العلي"، الذي اصطدم بالأرض عام 2020، ويبلغ وزنه 16.5 طناً.
وسُمي النيزك بذلك الاسم لأنه سقط بالقرب من مدينة العلي في الصومال، وفق "الألمانية".
وعن طريق هذا الاكتشاف؛ سيكون بمقدور العلماء التوصل إلى أدلة مهمة حول كيفية تشكُّل الكويكبات.
وكان علماء جامعة ألبرتا يرغبون في فحص عيّنات أخرى من النيزك نفسه، لكن تقارير أفادت بأنه تم نقله إلى الصين، بحثاً عن مشترٍ محتمل.