واقعة غريبة.. هذا ما حدث ليلًا في برج إيفل وقرار عاجل للسلطات المسؤولة

وحسب موقع "الحرة": تدفّق السياح الأمريكيون إلى أوروبا هذا الصيف، وارتفع عدد الوافدين جوًّا إلى باريس في شهرَيْ يوليو وأغسطس بنسبة 14.4 في المئة هذا العام، وهو الآن أعلى بنسبة 5 في المئة تقريبًا من المستوى في عام 2019، قبل الوباء.