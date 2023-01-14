عن الصلع المبكر لدى الرجال.. دراسة تكشف سببًا لا يتوقّعه كثيرون!

لكن عادة ما ينظر إلى تساقط الشعر على أنه علامة على التقدم في العمر وبداية الشيخوخة، كما هو الحال أيضًا مع ضعف البصر. لكن وفق ما أظهرت دراسات وإحصاءات سابقة حول ارتباط تساقط الشعر بالعمر، يعاني حوالي 35 في المائة من البالغين من العمر 35 عامًا من تساقط الشعر. كما أن هذه المشكلة بدأت تزداد حتى عند الرجال في سن مبكرة.