مصابة بألزهايمر.. شاهد هروب تسعينية صينية من دار المسنين خلال 24 ثانية

وحسب صحيفة "The Paper" الصينية، قال مدير دار التمريض في مدينة يانتاي: إن المرأة تعاني من مرض ألزهايمر في درجة متقدمة، وأكد أن المرأة، التي يبلغ طولها 1.6 متر، والتي لديها اهتمام كبير بالتمارين الرياضية والتسلق؛ تم العثور عليها في نهاية المطاف بالقرب من دار التمريض، وهي الآن بخير ومتواجدة في دار الرعاية.