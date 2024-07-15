مصابة بألزهايمر.. شاهد هروب تسعينية صينية من دار المسنين خلال 24 ثانية

أثار مقطع فيديو، انبهار الكثيرين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت فيه مسنة تبلغ من العمر 92 عامًا في شرق الصين، وهي تتسلق بوابة ارتفاعها 2.15 متر؛ للهروب من دار التمريض ورعاية المسنين، في مقاطعة شاندونغ.
وفي الفيديو المنشور على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو- Weibo"، تمسك المرأة المسنة بمهارة بأعلى البوابة المعدنية، وبعد أن وجدت موطئ قدم لها ورفعت جسدها؛ دارت بعناية فوق البوابة، وهبطت على الجانب الآخر سعيًا للحرية والهروب من دار التمريض ورعاية المسنين، في حركة مثالية.. وكان ذلك في 24 ثانية فقط.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، حقق الفيديو أكثر من 1.5 مليون مشاهدة؛ إذ انبهر جمهور كبير بقدراتها البدنية الكبيرة والمفاجئة.
وحسب صحيفة "The Paper" الصينية، قال مدير دار التمريض في مدينة يانتاي: إن المرأة تعاني من مرض ألزهايمر في درجة متقدمة، وأكد أن المرأة، التي يبلغ طولها 1.6 متر، والتي لديها اهتمام كبير بالتمارين الرياضية والتسلق؛ تم العثور عليها في نهاية المطاف بالقرب من دار التمريض، وهي الآن بخير ومتواجدة في دار الرعاية.