بعد 10 سنوات.. "معلومات موثوقة" تُعيد جهود البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة للواجهة

وأشار إلى أنه ستعتمد عملية البحث على مبدأ "لا توجد رسوم إذا لم يتم العثور على الطائرة"، لكن إذا نجحوا في تحديد موقعها، فسوف يحصلون على 70 مليون دولار، على غرار شروط البحث المتفق عليها سابقاً.