70 تحت الصفر.. قرى روسية تسجل أقل درجة حرارة على وجه الأرض

سجل خبراء الأرصاد الجوية في ياقوتيا، في أقصى الشرق الروسي، 59 درجة تحت الصفر في أويمياكون، كما وصلت درجة الحرارة في بعض القرى هناك إلى نحو 70 تحت الصفر.