الإعصار وصل مصر وحجب السماء شمال البلاد.. والأقمار الصناعية حددت المدن المتأثرة

وبيَّنت القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية شكل العاصفة التي طرقت الأبواب المصرية، وأظهرت طبقات من السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها، وأظهرت تأثُّر أقصى غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق، يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فضلاً عن سقوط الأمطار على مناطق (السلوم - مطروح – سيوة)، وتمتد إلى الإسكندرية مساء، وفقًا لـ"العربية نت".