لغز جديد في كوريا الشمالية.. شاهد "المرأة الغامضة" التي تظهر إلى جانب كيم

وزيرة خارجية

وفي العام الجاري، عيّن زعيم كوريا الشمالية أول وزيرة خارجية للبلاد، وهي تشوي سون هوي وتبلغ من العمر 57 عامًا، وقد ظهر أيضًا مع نجمة البوب، هيون سونغ وول، وعمرها 44 عامًا، ويشاع أنها كانت صديقة كيم السابقة، وفرقتها تنشد قصائد للزعيم وهي ترتدي الزي العسكري.