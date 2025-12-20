شاهد.. لأول مرة "دلافين" و"أوركا" تتعاون لصيد السلمون في المحيط الهادئ

ورغم أن الدلافين لا تعتمد على السلمون في نظامها الغذائي، إلا أن الفيديوهات أظهرت أنها تلتقط بقايا الأسماك بعد انتهاء الحيتان من الافتراس، ما يشير إلى استفادتها من القرب من الأوركا، سواء في التغذية أو الحماية من مجموعات أوركا أخرى مفترسة.