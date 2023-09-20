بعد 6 أشهر من التأجيل.. الملك تشارلز يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا

ووفق "سكاي نيوز عربية" يرافق تشارلز في زيارته هذه، زوجته كاميلا، حيث سيستقبلهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت، عند قوس النصر، حيث ستُضاء شعلة الجندي المجهول، قبل عبور جادة الشانزيليزيه، ثم يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في قصر الإيليزيه، على أن يُقام لاحقًا عشاء رسمي على شرفه في قصر فرساي.