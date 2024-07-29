وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي.. شركات طيران تعلق رحلاتها لبيروت

ويأتي هذا فيما ذكرت شركة "طيران الشرق الأوسط" اللبنانية، اليوم الاثنين أيضًا، أن عدم انتظام مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين في ظل تصاعد التوتر بين "إسرائيل" و"حزب الله" والذي تسبب في إلغاء أو تأخر بعض الرحلات في مطار بيروت.