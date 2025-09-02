حول العالم في صورة: السلفادور.. "كرات النار" في مواجهة ملحمية مع الشيطان

وتبدأ التحضيرات لهذا الحدث مبكراً منذ مايو أو يونيو، إذ تُصنع آلاف الكرات من قماش ممزوج بالبنزين وتترك لتتشبع بالمواد القابلة للاشتعال لمدة تصل إلى شهرين. في النهاية، يُقسم المشاركون – الذين يضعون طلاءً على وجوههم ليبدو كوجوه جماجم ويرتدون ملابس دافئة ومبللة لتقليل خطر الحروق – إلى فريقين يتبارزان في رمي الكرات النارية في شارع البلدة بينما يصفّق المتفرجون بحرارة.