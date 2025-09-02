حول العالم في صورة: السلفادور.. "كرات النار" في مواجهة ملحمية مع الشيطان

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، يشارك أحد المحتفلين بقناع مخيف في فعاليات مهرجان "بولاس دي فويجو" (كرات النار)؛ لإحياء ذكرى قتال القديس جيرونيمو ضد الشيطان بكرات النار، في نيجابا بالسلفادور.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة حول هذا المهرجان الغريب، فإنه يُعد تكريماً للأحداث التي تعود إلى عام 1685، حينما اندلع انفجار بركاني ضخم، هجر على إثره أهل البلدة مركزهم القديم إلى الموقع الحالي.
فيما تقول الأسطورة إن القديس جيرونيمو وقف بوجه الشيطان في معركة ملحمية استخدم فيها "كرات النار"، وهو ما يُستعاد في المهرجان عبر عبور مجموعتين مواجهتين للشارع وتبادل الكرات المشتعلة في احتفالية رمزية بين الخير والشر.
وتبدأ التحضيرات لهذا الحدث مبكراً منذ مايو أو يونيو، إذ تُصنع آلاف الكرات من قماش ممزوج بالبنزين وتترك لتتشبع بالمواد القابلة للاشتعال لمدة تصل إلى شهرين. في النهاية، يُقسم المشاركون – الذين يضعون طلاءً على وجوههم ليبدو كوجوه جماجم ويرتدون ملابس دافئة ومبللة لتقليل خطر الحروق – إلى فريقين يتبارزان في رمي الكرات النارية في شارع البلدة بينما يصفّق المتفرجون بحرارة.
ويشارك المحتفلون في هذه الفعاليات الخطرة، فيما تستعد السلطات - في البلد الذي يقع في أمريكا الوسطى - بنشر عدد من سيارات الشرطة والإسعاف؛ لمواجهة أي طارئ.