بفارق ضئيل جداً.. نجاة وزير الهجرة الأمريكي من الإحالة للمحاكمة بتهمة "السماح" للمهاجرين بغزو البلاد

ويتّهم الجمهوريون، ومعظمهم مقرّبون من الرئيس السابق دونالد ترامب؛ الرئيس الديموقراطي جو بايدن؛ بالسماح للمهاجرين غير الشرعيين بـ”غزو” البلاد انطلاقاً من بوابتها الجنوبية، مشيرين إلى العدد القياسي للمهاجرين الذين تم توقيفهم على الحدود، وهو 302 ألف مهاجر في ديسمبر.