فيديو.. لحظة سقوط مقاتلة روسية في سيبيريا
في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع، تحطمت مقاتلة روسية من طراز سوخوي في سيبيريا، الأحد، متسببة في مقتل طيارين اثنين.
واصطدمت المقاتلة بمنزل من طابقين في منطقة إيركوتسك، حسب السلطات المحلية، التي أشارت إلى أنه لا توجد معلومات عن إصابات محتملة، حسب موقع "الحرة".
وأكد حاكم منطقة إيركوتسك، إيغور كوبزيف، على تليجرام "سقوط مقاتلة سوخوي".
وأوضح كوبزيف أن المقاتلة تحطمت "أثناء رحلة تدريبية"؛ مما تسبب في نشوب حريق؛ مضيفًا أن "الطياريْن قُتِلا".
ووثّق مقطع فيديو لحظة سقوط المقاتلة.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن خدمات الإنقاذ أن مقاتلة من طراز "سوخوي- 30" تحطمت خلال رحلة تدريبية.
وكانت مقاتلة "سوخوي 34" قد تحطمت، الاثنين الماضي، فوق مبنى سكني مؤلف من 9 طوابق في مدينة ييسك الروسية قرب حدود أوكرانيا.
وعزت الوزارة سبب الحادث إلى خلل فني نَجَم عن "اشتعال النيران بأحد المحركين عند الإقلاع".