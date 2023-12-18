حتى تصل إلى والدها.. شاهد ما فعلته طفلة فلسطينية بين آليات الجيش الإسرائيلي

وبثت قناة "الحدث" المشهد المؤثر للطفلة وهي تسير رافعة يدها، بعدما علّمتها الحياة تحت الاحتلال، أحد أساليب حماية النفس من غدر الرصاص الإسرائيلي، وهي تسير مع أختها وأمها؛ بينما يتابعها أحد الجنود وامرأة أخرى ترتدي زي الصحافة، ربما لحماية الأسرة أو لتكون شاهدًا على أي رصاص ينطلق للقتل غدرًا، بعدما اعتاد الفلسطينيون على هذه الحوادث المأساوية وتعلموا الدرس القاسي من الأرواح البريئة التي راحت دون سبب وبلا سابق إنذار.