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حتى تصل إلى والدها.. شاهد ما فعلته طفلة فلسطينية بين آليات الجيش الإسرائيلي
كشف فيديو عن مشهد مؤثر لطفلة فلسطينية صغيرة، ترفع يدها خوفًا من آليات الجيش الإسرائيلي الرابضة خلفها على أحد الطرق بقرية جنين بالضفة الغربية.
وبثت قناة "الحدث" المشهد المؤثر للطفلة وهي تسير رافعة يدها، بعدما علّمتها الحياة تحت الاحتلال، أحد أساليب حماية النفس من غدر الرصاص الإسرائيلي، وهي تسير مع أختها وأمها؛ بينما يتابعها أحد الجنود وامرأة أخرى ترتدي زي الصحافة، ربما لحماية الأسرة أو لتكون شاهدًا على أي رصاص ينطلق للقتل غدرًا، بعدما اعتاد الفلسطينيون على هذه الحوادث المأساوية وتعلموا الدرس القاسي من الأرواح البريئة التي راحت دون سبب وبلا سابق إنذار.
وفي النهاية نشاهدها وأختها بحضن والدها وهو يحمد الله على سلامتهم.