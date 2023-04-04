في قضية ألماس بـ23 مليون دولار.. السجن لخبير مجوهرات أردني

وأحضر المتهم، بناءً على اتفاق مع رجل الأعمال، حجارة زفير زرقاء، بعدد اثنين للخاتم وللعقد، من أجل استبدالها، ثم فك الحجرين عنهما، وقام المتهم بإعطاء رجل الأعمال الأحجار التي استبدلها عن العقد والخاتم، وبعدها ركب الزفير محلها، وبعد الانتهاء من عمله غادر منزل رجل الأعمال.