كيف بدأت الحياة على الأرض قبل 4.5 مليار سنة؟ عينة فضائية تقدم تفسيرًا

من جانبه، قال الباحث الرئيسي في "أوزوريس ريكس" دانتي لوريتا: "نعتقد أن هكذا وصلت المياه إلى الأرض، والسبب في أن كوكب الأرض صالح للحياة، ووجود محيطات وبحيرات وأنهار وأمطار، هو أن المعادن الطينية هبطت إلى الأرض منذ نحو 4 مليارات أو 4.5 مليار سنة، ونبحث حاليًا في الطريقة، التي اندمج بها الماء مع المادة الصلبة"، وفقًا لما نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأمريكية.