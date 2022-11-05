حملتها باخرة أوروبية من لبنان.. إجهاض تهريب مليونَي حبة كبتاجون بالمغرب

قالت الشرطة المغربية إنها أجهضت أمس الجمعة في ميناء طنجة، شمال المملكة، محاولة تهريب أكثر من مليونَي حبة كبتاجون، كانت على متن باخرة قادمة من لبنان إلى غرب إفريقيا.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، في بيان، إنها أجهضت المحاولة، وحجزت 2.018 مليون حبة كبتاجون.
وأوضحت أن الشحنة كانت في حاوية بضائع على متن باخرة ترفع علم دولة أوروبية، "انطلقت من أحد الموانئ من لبنان ومتوجهة صوب ميناء في دولة في غرب إفريقيا"، لم تحدد.
وأشارت إلى فتح تحقيق لكشف "المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية وتحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية"، ولم يعلن بعد توقيف مشتبه فيهم.