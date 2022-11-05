حملتها باخرة أوروبية من لبنان.. إجهاض تهريب مليونَي حبة كبتاجون بالمغرب

قالت الشرطة المغربية إنها أجهضت أمس الجمعة في ميناء طنجة، شمال المملكة، محاولة تهريب أكثر من مليونَي حبة كبتاجون، كانت على متن باخرة قادمة من لبنان إلى غرب إفريقيا.