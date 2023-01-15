الصين تُصدر تحذيرًا باللون الأزرق من موجة باردة

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) -نقلًا عن الهيئة- أنه ابتداء من اليوم إلى الاثنين؛ من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار 6 إلى 8 درجات مئوية في معظم جنوب الصين.