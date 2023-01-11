كشف بحساباته المصرفية.. الجمهوريون يتحركون ضد نجل الرئيس "بايدن"

وبحسب الموقع، يخطط رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لسلسلة سريعة من الإجراءات والإعلانات لمكافأة المحافظين الذين دعموه. ويعد تشكيل اللجنة الجديدة وهي اللجنة الفرعية المختارة حول تسليح الحكومة الفيدرالية، يعد ردًا على ما كشف عنه إيلون ماسك في الوثائق الداخلية التي أطلق عليها "ملفات تويتر".