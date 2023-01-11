كشف بحساباته المصرفية.. الجمهوريون يتحركون ضد نجل الرئيس "بايدن"

بعد سيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي، شرع الحزب الجمهوري في التحرك بشأن التحقيقات التي وعدوا بها سابقًا بشأن "هانتر" نجل الرئيس جو بايدن، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، طلب الجمهوريون من وزارة الخزانة تقديم كشف بحسابات نجل الرئيس المصرفية داخليًا وخارجيًا، كما أفادت بلومبيرغ.
ويخطط الجمهوريون في مجلس النواب لإطلاق لجنة تحقيق جديدة هذا الأسبوع ستطلب نسخًا من رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات الخاصة بالبيت الأبيض وغيرها من الاتصالات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، حسبما أفادت مصادر رفيعة المستوى لموقع "أكسيوس".
وبحسب الموقع، يخطط رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لسلسلة سريعة من الإجراءات والإعلانات لمكافأة المحافظين الذين دعموه. ويعد تشكيل اللجنة الجديدة وهي اللجنة الفرعية المختارة حول تسليح الحكومة الفيدرالية، يعد ردًا على ما كشف عنه إيلون ماسك في الوثائق الداخلية التي أطلق عليها "ملفات تويتر".
ويبحث التحقيق في الاتصالات بين عمالقة التكنولوجيا ومساعدي الرئيس جو بايدن وعما إذا كانت هناك ضغوط حكومية أدت إلى رقابة أو مضايقة المحافظين أو إسكات النقاش حول الموضوعات الاستقطابية، بما في ذلك مركز السيطرة على الأمراض بشأن كورونا.
وستكون اللجنة قادرة على طلب المستندات "بأوامر إلزامية"، بما في ذلك مذكرات الاستدعاء إذا لزم الأمر، وفقًا لما قاله مصدر جمهوري.
وبحسب التقرير فإن الهدف الرئيس للجنة الفرعية هو ما يسميه الجمهوريون "تسييس مكتب التحقيقات الفيدرالي"، بما في ذلك التدقيق في التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.
وستنظر اللجنة الفرعية أيضًا في أنتوني فاوتشي ونهجه في التعامل مع المعلومات المضللة والمعلومات الخاصة بكورونا وتفاعل وزارة العدل مع مجالس المدارس المحلية والجهود الفاشلة التي بذلتها وزارة الأمن الداخلي لإنشاء مجلس أو لجنة ضد المعلومات المضللة.